Виктория Дайнеко рассказала, за что уважает Боню

Певица Виктория Дайнеко поддержала телеведущую Викторию Боню после восхождения в гору. Об этом сообщает NEWS.ru.

Дайнеко считает нормальным, когда человек показывает свою жизнь с разных сторон — как красивых, так и нет. Она призналась, что уважает Боню за подобный подход к ведению соцсетей.

«Зачастую соцсети чересчур идеализируют. Особенно дети, которые на это смотрят, стремятся к несуществующему идеалу. Поэтому я очень уважаю Вику за то, что она показывает разные стороны своей жизни», — поделилась артистка.

По мнению Дайнеко, самое прекрасное в восхождении в гору Бони — это преодоление себя. Певица заявила, что телеведущая совершила большой подвиг. Она считает, что люди не будут обращать на внешность и изъяны в данной ситуации.

26 сентября Боня похвасталась, что покорила гору Манаслу высотой 8163 метра. Она опубликовала кадры оттуда. 27 сентября телеведущая опубликовала фото без фильтров, на которой продемонстрировала огрубевшую кожу лица и рук. Блогерша пожаловалась на головную боль, уточнив, что это нормальное состояние организма во время подобного похода.

Ранее Боню обвинили в постановочном восхождении на гору.