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«Постепенно угасала»: врач рассказал, как прошли последние дни Светличной

Врач актрисы Светличной рассказал, что актриса не мучилась в последние дни

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Global Look Press

Наблюдавший актрису Светлану Светличную в Первом московском хосписе врач рассказал, как прошли ее последние дни. Об этом сообщает mk.ru.

Медик признал, что у Светличной была совокупность болезней, из-за которых она и поступила в хоспис, однако вопреки некоторым сообщениям СМИ не мучилась от них.

«Просто постепенно угасала. Актриса все время пребывания у нас была яркой и красивой. Мы с максимальной заботой следили за ее состоянием и ухаживали», — заверил врач.

Кроме того, продолжил специалист, к актрисе постоянно приходили родственники, и несмотря на «небольшую деменцию» актриса всех их узнавала.

Светланы Светличной не стало 16 ноября. Ей было 84 года. «Газета.Ru» рассказала о личной жизни и карьере звезды «Бриллиантовой руки».

Ранее сообщалось, что экс-солист «На-На» Левкин оставил в наследство особняк в стиле русской усадьбы.

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