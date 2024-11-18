«Постепенно угасала»: врач рассказал, как прошли последние дни Светличной

Наблюдавший актрису Светлану Светличную в Первом московском хосписе врач рассказал, как прошли ее последние дни. Об этом сообщает mk.ru.

Медик признал, что у Светличной была совокупность болезней, из-за которых она и поступила в хоспис, однако вопреки некоторым сообщениям СМИ не мучилась от них.

«Просто постепенно угасала. Актриса все время пребывания у нас была яркой и красивой. Мы с максимальной заботой следили за ее состоянием и ухаживали», — заверил врач.

Кроме того, продолжил специалист, к актрисе постоянно приходили родственники, и несмотря на «небольшую деменцию» актриса всех их узнавала.

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