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Итальянский певец раскрыл лайфхак, как не захмелеть на застолье в России

Певец Бано вспомнил, что тайно заменял водку на воду во время приезда в Россию

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Marilla Sicilia/Global Look Press

Итальянский певец Аль Бано вспомнил, что его поразило русское застолье, когда артист впервые приехал в Россию. Его слова передает «Пятый канал».

Артиста удивило на мероприятии, что россияне могли выпить рюмку водки «за здоровье» раз тридцать. Аль Бано признался, что рисковал на том пиршестве сильно опьянеть — дойти до состояния, когда «сидишь ты хорошо, а когда встаешь, то качаешься, как корабль посреди моря».

«Тогда я придумал одну вещь: поставил бутылку воды у ног, и когда подходил момент «на здоровье», я брал стакан, наливал туда воду», — поделился исполнитель.

Также Аль Бано признался, что безмерно любит русский народ. Артист ждет возможности выступить в Донбассе и на Красной площади, чтобы «призвать всех к миру».

Первая известность к Аль Бано пришла в 1967 году после выпуска песни «Nel sole». Однако наибольшую популярность ему принес дуэт с бывшей женой Роминой Пауэр. Они дважды выступали на конкурсе «Евровидение» — в 1976-м и 1985-м.

Наиболее известные песни Аль Бано и Рамины Пауэр — «Sharazan», «Felicita», «Ci sara», «Liberta». Артисты развелись в 1999 году. Аль Бано продолжает записывать студийные альбомы, последний из которых вышел в 2020 году. В 2013 году в Москве, впервые за многие годы, Аль Бано и Ромина Пауэр дали три совместных концерта с участием звезд итальянской эстрады.

Ранее стало известно, что Пугачева поддержала Орбакайте в соцсетях.

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