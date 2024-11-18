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Экс-участник группы «На-На» вспомнил, как Алибасов «давил до последнего» на Левкина

Певец Юрин: Владимира Левкина сильно расстраивал конфликт с Бари Алибасовым

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывший участник группы «На-На» Валерий Юрин признался, что Владимир Левкин сильно переживал из-за скандалов с Бари Алибасовым. Его слова передает mk.ru.

«Бари «давил» его до последнего. Я Барику не раз говорил: «Ты что к нему привязался? Давишь его, как вампирюга! Он на тебя всю жизнь отпахал, а ты все никак не успокоишься!». Алибасов в ответ: «Да пошел он», — сообщил артист.

По словам Юрина, он старался поддержать Владимира Левкина в конфликте с Алибасовым и призывал артиста не обращать внимания на экс-продюсера. Однако, вспомнил Юрин, его коллега «принимал все близко к сердцу».

«Жалко Володьку. Иммунитет слабый, психическое состояние — тоже, вот к чему это все привело», — заявил певец.

17 ноября жена Левкина Маруся сообщила, что артиста не стало. По версии СМИ, причиной ухода артиста могла стать онкология лимфатической системы.

В 2003 году у певца обнаружили рак лимфатической системы четвертой стадии. После лечения у него наступила ремиссия, однако несколько лет назад онкология вернулась.

Недавно Бари Алибасов опубликовал видеообращение в соцсетях, в котором поблагодарил жизнь за знакомство с Левкиным. Он назвал артиста прекрасным и талантливым человеком.

Ранее сообщалось, что Иосиф Пригожин почтил память Владимира Левкина.

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