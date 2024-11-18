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Называвший Левкина врагом Бари Алибасов записал видеообращение после кончины артиста

Продюсер «На-На» Алибасов поблагодарил жизнь за знакомство с Владимиром Левкиным

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alibasov_nana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов опубликовал видеоролик в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором высказался о кончине экс-солиста коллектива Владимира Левкина.

«Я счастлив, что жизнь подарила мне прекрасного талантливого человека и я с ним долгие годы работал рядом. Вова, ты вечный», — сообщил Алибасов.

17 ноября Бари Алибасов вспоминал о работе с Владимиром Левкиным в беседе с MSK1. Он признался, что Левкин стал врагом группы «На-На» после того, как решил заняться сольным творчеством. По словам продюсера, затем его «не интересовала жизнь» музыканта, а общались они в последний несколько лет назад.

«Левкин был очень талантливый парень. Очень красивое и симпатичное лицо у него, был прекрасным артистом. Публика его любила и ходила на концерты с большим удовольствием», — в то же время отмечал Алибасов.

17 ноября жена Левкина Маруся сообщила, что артиста не стало. По версии СМИ, причиной ухода артиста могла стать онкология лимфатической системы.

В 2003 году у певца обнаружили рак лимфатической системы четвертой стадии. После лечения у него наступила ремиссия, однако несколько лет назад онкология вернулась.

Концертный директор Владимира Левкина Александр Зыкин сообщал «Звезде», что певца госпитализировали за пару дней до ухода. Врачи подозревали у музыканта инфекцию.

Ранее Иосиф Пригожин почтил память Владимира Левкина.

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