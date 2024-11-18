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Иосиф Пригожин почтил память Владимира Левкина

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что у Левкина был тяжелый недуг

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru почтил память экс-солиста «На-На» Владимира Левкина.

Пригожин рассказал, что у Левкина был тяжелый недуг, с которым он долго боролся. Продюсер отметил, что музыкант был хорошим и воспитанным человеком.

«Жалко, конечно, всегда, когда кто-то уходит из тех, кого ты знаешь. Я только могу соболезнования выразить, деталей у меня нет», — поделился шоумен.

17 ноября жена Левкина Маруся сообщила, что артиста не стало. Telegram-канал Mash утверждал, что причиной его ухода могла стать онкология лимфатической системы. По данным издания, в 2003 году у певца обнаружили рак лимфатической системы четвертой стадии. После лечения у него наступила ремиссия, однако несколько лет назад онкология вернулась.

Концертный директор Владимира Левкина Александр Зыкин сообщал «Звезде», что певца госпитализировали за пару дней до ухода. Врачи подозревали у музыканта инфекцию. Менеджер рассказывал, что артист «сгорел» за пару дней.

Зыкин также заявил, что Левкин был веселым и добродушным человеком. Он назвал музыканта самым достойным артистом и чемпионом по благотворительности.

Ранее солист группы «На-На» рассказал, как выглядел Левкин на их последней встрече.

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