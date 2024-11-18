Наталья Андрейченко объяснила, зачем поместила дочь в психбольницу

Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания!», актриса Наталья Андрейченко вспомнила, что у ее дочери Настасьи начались проблемы с ментальным здоровьем еще в школе. Об этом артистка сообщила на программе «Эксклюзив».

По словам Андрейченко, она поместила дочь в психиатрическую больницу, поскольку не видела другого выхода. Девочку «надолго» забрали на лечение, и она не смогла простить этого матери.

Однако даже после выхода из больницы состояние Настасьи не стало лучше. Андрейченко рассказала, как сорвалась на дочь во время ее очередного психоза и обвинила девочку в том, что та «всех изнасиловала и заманала».

«Ты хотя бы понимаешь, что я не сплю месяц и десять дней. Я сумасшедшая стала, потому что, как я глаза не открою, ты стоишь с ножом надо мной. Ты вообще понимаешь, что ты вне себя?» — вспомнила актриса.

Сейчас, отметила Андрейченко, ее дочь чувствует себя лучше, несмотря на то, что недуг не ушел. Настасья пьет таблетки, которые ей помогают контролировать себя. Также наследница возобновила отношения с матерью. Она проживает в Австралии, где отец подарил ей дом.

Наталья Андрейченко дважды была замужем. Ее первым супругом стал композитор Максим Дунаевский. У бывших возлюбленных есть общий сын Дмитрий.

С 1985 года артистка состояла в браке с обладателем «Оскара» Максимилианом Шеллом, который был старше нее на 26 лет. В 1989 году у пары родилась дочь Настасья, а в 2005 году они расстались.

Ранее сообщалось, что сын Валерии станет отцом во второй раз.