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Концертный директор Левкина рассказал, как прогрессировала болезнь артиста

Концертный директор Левкина Зыкин заявил, что состояние певца ухудшилось за пару дней

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Концертный директор Владимира Левкина Александр Зыкин рассказал в беседе с Super, что артист «сгорел» за пару дней.

«Похоже, старые болячки связаны с раком», — отметил директор.

Зыкин заявил, что Левкин был веселым и добродушным человеком. Он назвал музыканта самым достойным артистом и чемпионом по благотворительности.

«Сколько он сделал, конечно. Ни один артист таким похвастаться не сможет», — рассказал менеджер.

17 ноября жена Левкина Маруся сообщила, что артиста не стало. Telegram-канал Mash утверждал, что причиной его ухода могла стать онкология лимфатической системы. По данным издания, в 2003 году у певца обнаружили рак лимфатической системы четвертой стадии. После лечения у него наступила ремиссия, однако несколько лет назад онкология вернулась.

Александр Зыкин сообщал «Звезде», что Левкина госпитализировали за пару дней до ухода. Врачи подозревали у музыканта инфекцию.

Владимир Левкин был наиболее известен по участию в группе «На-На». Он выступал в коллективе с 1989 по 1998 год.

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