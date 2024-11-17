Лужина о личной жизни Светличной: «Пусть эти погрешения отпустит ей господь»

Актриса Лариса Лужина призналась в беседе с aif.ru, что Светлана Светличная совершила «погрешения» в браке с Владимиром Ивашовым.

Лужина не стала делиться подробностями.

«Все погрешения, вольно-невольно сделанные, пусть простит ей господь бог. Всё было в жизни, понимаете? И пусть эти погрешения отпустит ей господь. Пусть земля ей будет пухом. Царство ей небесное», — поделилась актриса.

Лужина отметила, что хорошо относится к Светличной. Она назвала коллегу хорошей артисткой, красивой женщиной и любящей матерью. Актрисы часто пересекались на светских мероприятиях и во время работы в театре. Артистка считает, что в Светличной было заложено больше таланта и одаренности, чем она смогла реализовать на экране. Лужина высоко отметила Светличную в спектакле «Бесы».

Светличной не стало 16 ноября из-за сердечно-сосудистой недостаточности на фоне онкологического заболевания — рака ротоглотки. У актрисы было новообразование в лобной доле мозга. Из-за болезни Альцгеймера у нее были проблемы с речью и мышлением, памятью. В последнее время, утверждал Mash, она жаловалась на постоянные боли в голове, ушах и горле, не могла передвигаться без посторонней помощи и большую часть времени лежала.

Ранее стало известно о последних днях жизни Светланы Светличной.