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Отец Урганта о предложении отправить сына в зону СВО: «Просто смешно»

Актер Андрей Ургант назвал бредом предложение отправить его сына в зону СВО

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Первый канал

Актер и телеведущий Андрей Ургант признался в беседе с изданием «Абзац», что впервые слышит о предложении отправить его сына Ивана в зону СВО.

«Это просто смешно», — заявил телеведущий.

Ургант удивился, узнав, что предложение поступило от дрессировщика Эдгарда Запашного. По его мнению, такого быть не может. Актер назвал эту инициативу бредом.

13 ноября Эдгард Запашный призвал телеведущего Ивана Урганта посетить зону СВО перед возвращением на Первый канал.

Запашный считает, что от Урганта требуются какие-то весомые действия перед возвращением на ТВ. Он считает, что шоумену стоит поехать в Донецк, сделать репортаж с Аллеи ангелов, взять интервью у мэра Горловки, а также подарить 100 инвалидных колясок местной больнице.

30 октября Telegram-канал «Звездная пыль» сообщил, что Иван Ургант может вернуться в эфир Первого канала в новогодние праздники.

В медиасреде говорят, что команда экс-ведущего «Вечернего Урганта» уже работает на Первом канале в других проектах. Сам телеведущий активно выступает на корпоративах, а также недавно он успешно продал все экземпляры своей книги с пустыми страницами «Припухлые железы жизни». Ургант заработал на ней 3,5 млн рублей.

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