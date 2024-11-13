Ольга Бузова о скандале с Natan, Лерчек и Бьянкой: «Продолжаю удивляться»

Ведущая шоу «Звезды в джунглях» и певица Ольга Бузова прокомментировала в Telegram-канале скандал с изменами певца Natan.

Бузова пояснила, что как ведущая должна была придерживаться принципа невмешательства на съемках. Она не могла ни поддерживать, ни осуждать участников. По словам артистки, порой ее задевали поступки героев проекта. Она призналась, что часто разочаровывается в участниках и, наоборот, ими восхищается.

Бузова уверена, что каждый человек ведет себя в реалити-шоу так же, как вел бы себя в жизни.

«Может, по началу многим удастся играть роли, но со временем маски всегда слетают! А экстремальные условия шоу еще больше и быстрее обнажают ваших любимых звезд. Любое реалити открывает души людей и показывает нам жизненные ситуации, в которых можем оказаться мы или близкие нам люди», — поделилась телеведущая.

По мнению Бузовой, вместо того, чтобы осуждать, стоит извлекать уроки из увиденного и не повторять чужих ошибок.

«Я по-прежнему продолжаю удивляться, несмотря на свой колоссальный опыт работы на телевидении…» — отметила певица.

Бузова считает, что скандал с Natan, Лерчек и Бьянкой — это наглядный пример, как не стоит делать, чтобы не разрушить все, что строишь годами.

Ранее Бьянка анонсировала дуэт с Natan.