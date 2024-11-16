Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кашпировский выставил журналистку со своего сеанса в Петербурге

В Петербурге экстрасенс Кашпировский выгнал журналистку со встречи с поклонниками

close
Zamir Usmanov/Global Look Press

Экстрасенс Анатолий Кашпировский выгнал журналистку «Известий» Наталию Графчикову со своей встречи с поклонниками в Доме культуры имени Шелгунова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил «Пятый канал».

Кашпировский не стал отвечать на вопросы журналистки, пришедшей с видеооператором.

«Люди не хотят, чтобы вы снимали без моего разрешения», — сказал он.

В защиту Кашпировского высказались его поклонники, которые стали прогонять журналистов и нецензурно ругать их. Вместе с охранниками посетители выставили Графчикову из зала.

«Мы сейчас находимся на концерте, нам не дают снимать, выгоняют из зала, нет ни одного закона», — сказала Графчикова.

Мероприятие проходило 15 ноября.

Накануне целитель, бывший доктор медицинских наук Сергей Коновалов обвинил экстрасенса Анатолия Кашпировского в срыве своих концертов.

Ранее в РАН охарактеризовали методы Кашпировского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами