Кашпировский выставил журналистку со своего сеанса в Петербурге

Экстрасенс Анатолий Кашпировский выгнал журналистку «Известий» Наталию Графчикову со своей встречи с поклонниками в Доме культуры имени Шелгунова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил «Пятый канал».

Кашпировский не стал отвечать на вопросы журналистки, пришедшей с видеооператором.

«Люди не хотят, чтобы вы снимали без моего разрешения», — сказал он.

В защиту Кашпировского высказались его поклонники, которые стали прогонять журналистов и нецензурно ругать их. Вместе с охранниками посетители выставили Графчикову из зала.

«Мы сейчас находимся на концерте, нам не дают снимать, выгоняют из зала, нет ни одного закона», — сказала Графчикова.

Мероприятие проходило 15 ноября.

Накануне целитель, бывший доктор медицинских наук Сергей Коновалов обвинил экстрасенса Анатолия Кашпировского в срыве своих концертов.

Ранее в РАН охарактеризовали методы Кашпировского.