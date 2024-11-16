Стало известно о последних днях жизни Светланы Светличной

В окружении актрисы Светланы Светличной рассказали о последних днях ее жизни, передает Life со ссылкой на SHOT.

По словам знакомых актрисы, близкие часто навещали Светлану Светличную, к ней регулярно приходили внучка Мария и сын Алексей.

В последние недели артистка не вставала с постели, с трудом реагировала на слова врачей, рассказал источник.

Светличная родилась 15 мая 1940 года. В 1963 году после окончания ВГИК стала актрисой Театра-студии киноактера. В 1959 году дебютировала в кино в фильме Михаила Калика «Колыбельная». Известна по ролям в картинах «Бриллиантовая рука», «Стряпуха», «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны».

С августа Светличная находилась на паллиативном лечении.

84-летней заслуженной артистки РСФСР не стало утром 16 ноября.