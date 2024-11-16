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Названо место похорон Светланы Светличной

Актрису Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище

Названо место похорон актрисы, заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной, передает «Интерфакс» со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, дату прощания и похорон определят позднее.

«Прекрасной Светочки Светличной нет больше на нашей земле. Мы очень-очень скорбим», — сказала собеседница агентства.

В гильдии актеров Союза кинематографистов добавили, что «Светлана была и останется в памяти как настоящая звезда».

Светличная родилась 15 мая 1940 года. В 1963 году после окончания ВГИК стала актрисой Театра-студии киноактера. В 1959 году дебютировала в кино в фильме Михаила Калика «Колыбельная». Известна по ролям в картинах «Бриллиантовая рука», «Стряпуха», «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны».

С августа Светличная находилась на паллиативном лечении.

Ранее была названа предварительная причина смерти Светличной.

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