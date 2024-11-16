Названо место похорон Светланы Светличной

Названо место похорон актрисы, заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной, передает «Интерфакс» со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, дату прощания и похорон определят позднее.

«Прекрасной Светочки Светличной нет больше на нашей земле. Мы очень-очень скорбим», — сказала собеседница агентства.

В гильдии актеров Союза кинематографистов добавили, что «Светлана была и останется в памяти как настоящая звезда».

Светличная родилась 15 мая 1940 года. В 1963 году после окончания ВГИК стала актрисой Театра-студии киноактера. В 1959 году дебютировала в кино в фильме Михаила Калика «Колыбельная». Известна по ролям в картинах «Бриллиантовая рука», «Стряпуха», «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны».

С августа Светличная находилась на паллиативном лечении.

Ранее была названа предварительная причина смерти Светличной.