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Актер из спектакля «Молодая гвардия» Георгий Асатиани умер в Барнауле

Актер из спектакля «Молодая гвардия» Асатиани умер в Барнауле на 83-м году жизни

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Рухкян Давид/РИА Новости

Российский актер Георгий Асатиани, сыгравший в спектакле «Молодая гвардия», умер в Барнауле на 83-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале Алтайского государственного театра для детей и молодежи имени В. С. Золотухина, где артист работал на протяжении многих лет.

«11 ноября <...> ушел из жизни артист нашего театра Георгий Асатиани. Ведущий мастер сцены, заслуженный артист РСФСР отдал <...> театру <...> более 40 лет», — говорится в заявлении.

На этом фоне коллектив театра выразил соболезнования членам семьи и друзьям актера.

Из публикации следует, что прощание с Асатиани назначено на 14 ноября. Церемония состоится в Алтайском похоронном доме с 13:00 до 15:00 по местному времени (с 9:00 до 11:00 мск).

Артист родился в Саратове в 1942 году. В возрасте 12 лет он начал выступать в местном театре оперы и балета имени Н. Чернышевского. Асатиани принимал участие в постановках «Пиковая дама» и «Кармен» в составе хора.

Позже актер поступил в Театральное училище имени И. Слонова и тогда же стал работать в Саратовском областном театре кукол. В 1968 году Асатиани переехал в Барнаул и начал работать в Алтайском краевом театре юного зрителя.

За свою карьеру он успел сыграть более 100 ролей. В том числе актер принимал участие в спектаклях «Молодая гвардия» по романам Александра Фадеева и «Маленькие трагедии» по пьесам Александра Пушкина.

В 1974 году Асатиани стал обладателем премии Ленинского комсомола Алтая. Спустя 12 лет ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР.

Ранее из жизни ушел актер из фильма «Майор Гром» Михаил Демчук.

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