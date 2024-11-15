Продюсер рассказал, за что россияне не могут простить Лолиту

Продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко высказал мнение, что россияне не могут простить певицу Лолиту Милявскую не из-за участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Его цитирует NEWS.ru.

По словам Рудченко, проблема в отношении звезды к россиянам.

«Например, во время одного шоу она называла москвичей москалями. Вечеринка стала дополнением к тем ее словам», — сказал продюсер.

Рудченко уверен, что Лолита Милявская показала несерьезное отношение к России, и поэтому россияне ей не верят.

«Тяжело отбелиться, когда ты уже высказал свою точку зрения, весьма нелицеприятную», — заключил он.

Павел Рудченко имеет в виду ситуацию, которую Милявская уже объясняла. В 2016 году в сети появилось видео из украинского шоу «Воскресенье с кварталом», в котором Лолита называет москвичей «москалями».

Артистка объяснила, что передача была записана в 2013 году и носила юмористический характер, а слова, сказанные ею во время этого выпуска, были вырваны из контекста. Она рассказала, что шутила о российском шоу-бизнесе, который на 70% состоял из выходцев из Украины.

«И это не более чем шутка, потому что мы все стали москалями. Об этом шла речь. Да, мы были гражданами Украины, мы урожденные украинцы по свидетельству о рождении, но работаем мы все в Москве. Это наша вторая страна», — заявила она.

Ранее дочь Виктории Бони попросила забрать ее из Лондона.