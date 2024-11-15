Кинокритик обвинил сериал «Преступление и наказание» в одурачивании зрителей

Сериал «Преступление и наказание» режиссера Владимира Мирзоева обманывает зрителей с самого начала. Об этом заявил критик Павел Сурков в материале РИА Новости.

Он отмечает, что сюжет разворачивается в современном Санкт-Петербурге, но персонажи говорят так, будто живут в XIX веке.

«Могут ли два морячка, отпущенных в увольнение, разговаривать, как благородные гардемарины времен Александра III? Здесь ощущаешь, что создатели сериала дурят зрителя с первых секунд», — пояснил Сурков.

Критик обратился к создателям российских сериалов, призвав их «не заимствовать без надобности». Он указал, что в сериале Раскольникова одолевает персонаж по имени Тень, которого не было в романе Достоевского. Кроме того, Сурков отметил, что у актеров, скорее всего, нет «оригинальных артистических задач», поэтому они играют на привычных «штампах».

4 ноября депутат Брянской областной думы, общественник Михаил Иванов раскритиковал новую экранизацию романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Его смутили сцены насилия и выбранная лексика героев, а также отсутствие сцены с Мармеладовым, без которой трудно понять положительную сторону Раскольникова.

Ранее Тихон Жизневский рассказал о новых гранях героев Достоевского в сериале «Преступление и наказание».