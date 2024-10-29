Жизневский рассказал о новых гранях героев Достоевского в сериале «Преступление и наказание»

Исполнивший одну из главных ролей в новом сериале «Преступление и наказание» актер Тихон Жизневский рассказал «Газете.Ru» о новых гранях героев романа Федора Достоевского, которые удалось открыть в экранизации.

По словам Жизневского, перенос действия в современность придаст роману большую актуальность.

«Все так или иначе читали его в школе, кто-то наверняка перечитывал в сознательном возрасте. У многих роман ассоциируется с XIX веком, а в сериале действие происходит в наши дни. При этом проблематика остается той же, что и у Достоевского: преступление и наказание за него, связанные с этим внутренние проблемы и муки. Поэтому, я думаю, сериал может быть любопытен современным зрителям и молодежи», — размышляет он.

Друг Раскольникова Дмитрий Разумихин, которого сыграл Жизневский, на взгляд актера, получился неоднозначным.

«Он человек гулящий, очень любящий женщин. Живет с хозяйкой квартиры Раскольникова Пашенькой, ходит по борделям. Он не солнечный мальчишка, не просто студентик, который помогает Родиону. Следователь Порфирий — его дальний родственник, то есть не исключено, что он мог у него стажироваться, где-то чуть-чуть помогать, быть чуть-чуть полицейским. В Разумихине были найдены какие-то новые грани, которые, мы считаем, есть в романе, но нужно очень сильно вчитаться, чтобы их обнаружить», — размышляет актер.

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Жизневский отметил, что персонажей классической литературы, которых он хотел бы сыграть, немало.

«Все интересны, кого ни возьми. Сейчас, например, я играю Нехлюдова в спектакле по роману «Воскресение» Толстого. Мы тоже перенесли действие в наши дни. Но, знаете, может, кто-то и устал от вампуки, от костюмов. А я не устал! Мне нравятся костюмы, шляпы, кони», — заключил он.

Сериал «Преступление и наказание» разовьет классический сюжет Достоевского в реалиях XXI века. Студент Родион Раскольников расправляется со старухой-микрокредиторшей, а на его след выходит страж порядка Порфирий Петрович, который хочет добиться от него чистосердечного признания. В проекте сыграли Иван Янковский, Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Владимир Мишуков и другие артисты. Первые четыре серии скоро выйдут на сервисе Кинопоиск.

Концептуальный показ сериала прошел накануне в Санкт-Петербурге.

Ранее о роли в «Преступлении и наказании» рассказал актер Никита Тарасов.