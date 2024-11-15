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Буйнов о выборе профессии внука-кадета: «Бог ему судья»

Певец Александр Буйнов признался, что его внук-кадет решил стать модельером

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Максим Блинов/РИА Новости

Певец Александр Буйнов признался, что его внук-кадет не стал связывать свою жизнь с военным делом, хотя он мечтал увидеть наследника «двухметровым офицером». Слова артиста передает «Пятый канал».

«Он с седьмого класса говорил, что хочет стать дизайнером. Он говорил: «Я хочу быть как Юдашкин», — рассказал исполнитель.

По словам Буйнова, его внук Александр поступил Московский энергетический институт на факультет дизайна после того, как окончил президентское кадетское училище им. Шолохова в 2024 году. Певец не скрывает, что относится «неположительно» к выбору профессии родственника, однако не хочет вставать на пути к его мечте.

«Все, свое отмаршировал и хочет заниматься любимым делом. Как говорится, Бог ему судья», — подытожил артист.

Также Буйнов раскрыл, что его внучки — Дарья и Софья — учатся в Строгановском институте. До этого, по его словам, девушки занимались там графикой, а сейчас переходят на написание картин. Также они профессионально занимаются танцами.

Накануне Александр Буйнов показал своих внучек-двойняшек. Он поделился редкими фото 15-летних Дарьи и Софьи, снятыми в танцевальной школе.

Ранее мать Бузовой раскрыла имя мужчины, от которого певица родит в 2025 году.

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