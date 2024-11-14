Арми Хаммер сделал вазэктомию после обвинений в каннибализме и насилии

Мать актера Арми Хаммера Дрю Энн Мобли сообщила, что оплатила сыну вазэктомию в честь его 38-летия. Об этом женщина рассказала на подкасте «The Armie HammerTime Podcast».

Вазэктомия — метод мужской контрацепции, осуществляемый хирургическим путем. Результатом процедуры является обеспечение бесплодности мужчины.

На подкасте Хаммер уточнил, что уже был на операции. Перед хирургическим вмешательством, вспомнил актер, ему пришлось заполнять множество бумаг. Также у него несколько раз спрашивали, действительно ли он согласен лишиться возможности зачать ребенка.

«У меня двое прекрасных детей, и я больше не хочу. Готов с этим покончить», — процитировал свои слова доктору Хаммер.

В 2021 году актера обвинили в сексуализированном насилии сразу несколько девушек. Одна из них назвала актера каннибалом. Сам Хаммер позднее опровергал истории о каннибализме, но признавал, что прибегал к эмоциональному насилию над своими партнершами. Летом 2023 года с актера сняли обвинения.

В 2024 году актер пожаловался на конец карьеры из-за скандалов. Однако затем стало известно, что Хаммер вернется в кино.

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