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Люк Бессон высказался о любви в сериале «Макрон» на московском форуме

Французский режиссер Бессон сравнил любовь с водой при беседе о сериале «Макрон»

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Yin Gang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Французский режиссер Люк Бессон выступил на московском форуме «Культура. Медиа. Цифра», где у него спросили об отношении к разновозрастным отношениям в кино на фоне выхода российского сериала «Макрон». Слова постановщика передает ТАСС.

«Для меня любовь как вода. Это основа. И она может принимать совершенно разные формы, в зависимости от того, какую историю вы хотите рассказать», — отметил Бессон.

Бессон уверил, что в кино любовь можно показать как в комедийной форме, так и в трагичной, а героями выбрать и молодых людей, и более старшее поколение. Режиссер «волен в своем выборе», выразил свое мнение французский кинематографист.

11 ноября в России вышел сериал «Макрон» с Алексеем Лукиным и Мариной Александровой в главных ролях.

По сюжету главный герой Андрей закрутил роман с начальницей Викой, которая старше него на двадцать лет. Мужчина решил познакомить возлюбленную с живущей в провинции семьей, однако родители не обрадовались новой пассии сына. Родственники заявили, что у них появился свой «Макрон» — они сравнили ситуацию с браком французского президента Эммануэля Макрона, который моложе своей супруги на 24 года.

Ранее сообщалось, что Николь Кидман упрекнула Мартина Скорсезе из-за женщин.

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