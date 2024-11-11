Вслед за Байденом-Дюжевым в России появился свой Макрон

В России 11 ноября выходит новый сериал «Макрон». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

По сюжету сериала «Макрон», главный герой Андрей (Алексей Лукин) завел роман с начальницей Викой (Марина Александрова). Возлюбленную, которая старше его на двадцать лет, он решил познакомить с живущей в провинции семьей. Мама (Ольга Медынич) и папа (Михаил Трухин) юноши приходят в ужас от того, что в семье появился свой «Макрон» — ситуацию они сравнивают с браком французского президента Эммануэля Макрона, который моложе своей супруги на 24 года.

«Когда он приезжает к семье, он снова становится маминым сыном, поскольку еще не до конца сепарировался от родителей. Поэтому дальше, находясь между двух огней, он пытается все разрулить, чтобы и родителям было хорошо, и девушке было тоже комфортно. Для меня он – кот Леопольд, искренний и светлый», — делится Лукин.

Кроме того, на ТНТ выйдет второй сезон сериала «Праздники» о семье Пыжовых, встречающихся по важным датам. В новом сезоне одни герои будут пытаться заключить брак, другие — готовиться к рождению внука.

«Наши гениальные авторы Дмитрий Ковалев и Денис Шенин в этом сезоне прописали более глубокие конфликты. Поэтому сезон будет насыщенным. Но это не означает, что жанр комедии ушел», — говорит актер Виталий Хаев.

Недавно актер Дмитрий Дюжев сыграл 46-го президента США Джо Байдена.

Ранее в интервью «Газете.Ru» Виталий Хаев рассказал о съемках в проекте, а также о том, почему актерам запрещают выполнять каскадерские трюки и за что он не любит Достоевского.