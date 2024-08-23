В Госдуме призвали помечать на сайтах знакомств должников по алиментам

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») выступил с инициативой введения обязательной маркировки страниц должников по алиментам на сайтах знакомств. Для этого он предлагает использовать технологию распознавания лиц, сообщает ТАСС.

Соответствующее обращение депутата было направлено в адрес главы Минцифры РФ Максута Шадаева.

По мнению депутата, подобная мера ускорит выплату алиментов со стороны должников и поможет защитить других пользователей от нежелательного знакомства с человеком, который сознательно уклоняется от уплаты задолженности.

Депутат напоминает, что в мае 2025 года в России должен появиться публичный реестр должников по алиментам. Для выявления нарушителей на сайтах знакомств он предлагает использовать технологию распознавания лиц на фотографиях.

Со ссылкой на данные Минюста за 2022 год (более свежих пока нет) парламентарий указывает, что общая сумма всей неуплаченной задолженности по алиментам в России превысила 156 млрд рублей.

20 августа сообщалось, что жительница Куйбышевского района Самары задолжала 600 тысяч рублей алиментов на собственного ребенка и скрывалась от выплат на приусадебном участке. О наличии долга женщина знала, гасить его не торопилась и в итоге за дело взялись судебные приставы.

Ранее в Челябинске мужчину, который не платил алименты, приговорили к исправительным работам.