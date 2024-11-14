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Назван многомиллионный гонорар Никиты Кологривого за съемки в рекламе

Baza: актер Никита Кологривый получает 12 млн рублей за съемки в рекламе

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Назван многомиллионный гонорар актера Никиты Кологривого за съемки в рекламе. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, за съемки в рекламе артист просит около 12 млн рублей. Во время съемок ночью или в холодное время года в райдере он требует от заказчика теплую одежду и термобелье. Гримеры, указывается в требованиях, должны учитывать тип кожи Кологривого и применять только индивидуальные средства для снятия и нанесения грима.

При съемках в павильоне или в интерьере Кологривый требует отдельную комнату отдыха, в которой должны быть большая кровать, туалет с душем, журнальный столик, чайник, дезинфектор для рук и салфетки. Во время съемок на природе актеру должны предоставить собственный вагончик премиум-класса. В райдере также указаны ресторанная еда, водитель, номер люкс в пятизвездочном отеле.

В условиях съемки, на которой присутствует много участников, Кологривому должны предоставить двух телохранителей.

Накануне Кологривый признался, что не знает точно, почему некоторые мужчины не выплачивают алименты.

«Может быть, они жадные», — заявил актер.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о лучших проектах и личной жизни Никиты Кологривого.

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