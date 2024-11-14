Ростех пригласил Кологривого в ОАК после отказа летать на «Суперджете»

Государственная корпорация «Ростех» пригласила Никиту Кологривого на экскурсию в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) после отказа актера летать на «Суперджете». Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителей «Ростеха», в ОАК Кологривому расскажут об истории российского авиастроения и объяснят, почему «Суперджет» считается одной из самых надежных «рабочих лошадок» гражданской авиации.

13 ноября Telegram-канал Baza опубликовал райдер Кологривого. В нем сказано, что артист не будет летать на «Суперджете». Также издание раскрыло гонорар актера за съемки в рекламе.

По данным канала, за съемки в рекламе Кологривый просит около 12 млн рублей. Во время съемок ночью или в холодное время года в райдере он требует от заказчика теплую одежду и термобелье. Гримеры, указывается в требованиях, должны учитывать тип кожи Кологривого и применять только индивидуальные средства для снятия и нанесения грима.

При съемках в павильоне или в интерьере Кологривый требует отдельную комнату отдыха, в которой должны быть большая кровать, туалет с душем, журнальный столик, чайник, дезинфектор для рук и салфетки.

Ранее Лолита назвала главный пункт в своем райдере.