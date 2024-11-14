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69-летняя Вупи Голдберг сделала неожиданное признание о сексуальной жизни

Актриса Вупи Голдберг заявила, что на 70-м году жизни все еще любит оральный секс

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Актриса и телеведущая Вупи Голдберг на 70-м году жизни сделала неожиданное признание о своей сексуальной активности. Об этом пишет TMZ.

Отпраздновавшую 69-летие звезду поздравили с днем рождения коллеги по телешоу «The View», подарившие любящей сыр Голдберг огромную головку сыра с ее портретом.

«Мне нравится, когда время от временя меня едят», — пошутила она (в английском языке это выражение обозначает оральный секс. — прим. «Газеты.Ru»).

Накануне американская актриса Коко Остин, жена популярного рэпера Ice-T, рассказала, как часто занимается сексом после 23 лет брака. По словам 45-летней женщины, они с 66-летним мужем делают это три раза в неделю.

Ранее голливудская актриса Николь Кидман призналась, что устала от откровенных съемок в новом эротическом триллере «Плохая девочка».

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