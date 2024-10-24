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«Не хочу больше оргазмов»: Николь Кидман о съемках интимных сцен в «Плохой девочке»

Актриса Кидман призналась, что устала от откровенных съемок в «Плохой девочке»

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A24

Голливудская актриса Николь Кидман призналась в новом интервью, что устала от откровенных съемок в новом эротическом триллере «Плохая девочка». 57-летнюю австрало-американскую звезду цитирует The Sun.

Иногда Кидман так уставала, что ей приходилось делать незапланированные перерывы.

«Были моменты, когда мы снимали, и я думала: «Не хочу больше имитировать оргазмы, не подходите ко мне, не хочу это делать. Пускай меня никогда больше в жизни не трогают!» — вспоминает она.

В предстоящем фильме Халины Рейн Кидман играет влиятельного генерального директора, у которой завязывается роман с молодым человеком (28-летний Харрисон Дикинсон). Ее мужа играет 64-летний Антонио Бандерас.

По словам звезды «Мулен Руж», она настолько вкладывалась в сцены секса, что это граничило с выгоранием, однако оба партнера по площадке были аккуратны и помогали ей. Трио также работало с координатором интимных сцен, но Кидман сказала, что она и ее коллеги не чувствовали себя ограниченными в действиях.

«Я по-прежнему твердо верю в священность съемочной площадки, актерского пространства, и это никогда, никогда не нарушается. Потому что есть что-то наше, наш пузырь, а есть мир снаружи», — делится она.

Кроме того, добавила Кидман, она полностью доверяла режиссеру-женщине и вряд ли решилась бы на аналогичные съемки с мужчиной.

За роль в «Плохой девочке» Николь Кидман получила Кубок Вольпи на Венецианском кинофестивале.

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