Жена популярного рэпера раскрыла, как часто занимается сексом после 23 лет брака

Американская актриса Коко Остин, жена популярного рэпера Ice-T, рассказала, как часто занимается сексом после 23 лет брака. Ее цитирует издание E! News.

По словам 45-летней женщины, они с 66-летним мужем делают это три раза в неделю.

«Я думаю, неплохой результат после 23 лет. Полагаю, нужно продолжать в том же духе», — сказала она.

Остин объяснила, что они поддерживают интерес друг в друге с помощью регулярных свиданий — вместе ужинают в ресторанах, наряжаются друг для друга.

Сам рэпер считает, что отсутствие секса может привести к краху отношений.

Пара начала встречаться в 2001 году и поженилась в Лас-Вегасе в январе 2022 года.

На тот момент Ice-T уже был отцом 48-летней дочери Летеши и 32-летнего сына Трейси от предыдущих отношений. В ноябре 2015 года у него родилась дочь Шанель от Остин.

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