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Солист «Uma2rman» рассказал, как уговорил Патрисию Каас на дуэт

Музыкант Кристовский признался, что написал песню «Ты не позвонишь» специально для певицы Каас

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DiscoClub/VK

Солист и сооснователь группы «Uma2rman» Владимир Кристовский рассказал, как уговорил французскую певицу Патрисию Каас на дуэт с ним. Артиста цитирует ТАСС.

По словам Кристовского, с Каас были знакомы друзья его друзей, которые и предложили ей коллаборацию.

«Условие сотрудничества было только одно — это должна быть новая песня, написанная специально для этого дуэта. Поэтому, конечно, я сел и написал «Ты не позвонишь», — вспоминает он.

Кристовский добавил, что песня звезде очень понравилась, и таким образом родился дуэт.

Группа Uma2rman основана в 2003 году в Нижнем Новгороде братьями Владимиром и Сергеем Кристовскими, они стали известны благодаря хитам «Прасковья», »Ума Турман», «Проститься» и др. Совместный трек и клип с Патрисией Каас Кристовский выпустил в 2008 году, тогда же дуэт представил песню на премии «Золотой граммофон».

Накануне стало известно, что певец Artik окончательно вышел из дуэта Artik&Asti.

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