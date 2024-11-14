Екатерина Андреева рассказала о трудностях работы на российском ТВ

Телеведущая Екатерина Андреева в беседе с Hello! назвала умение держать лицо и быстро реагировать на ситуации самым сложным в своей профессии.

Андреева призналась, что в ее работе необходимо сохранять спокойствие и делать так, чтобы зритель не успел заметить «каких-то проволочек». Она добавила, что также в ее профессии важны хорошая речь и правильно поставленный голос, широта кругозора и образованность.

«Хорошо выглядеть тоже нужно, но для меня это не так трудно, потому что я занимаюсь спортом, веду здоровый образ жизни, не завидую, никому не желаю зла, не гневаюсь, люблю мир — все это отражается на моем лице», — поделилась телеведущая.

Андреева назвала себя приверженцем восточных практик. Ей помогает сохранять баланс тайцзи и йога.

12 октября у Екатерины Андреевой сломался стул в эфире программы «Время».

На видеозаписи Андреева рассказывает о завершении международного фестиваля архивных фильмов в Москве. В середине фразы можно услышать звук ломающегося стула, после чего ведущая начинает падать, однако ей удается сориентироваться, удержать равновесие и вернуть корпус в исходное положение.

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