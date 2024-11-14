У народного артиста СССР Виноградова выманили более 15 млн рублей

Народный артист СССР и балетмейстер Олег Виноградов стал жертвой мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Виноградов потерял более 15 миллионов рублей из-за злоумышленников. Как отмечает Mash, в августе балетмейстеру позвонили мошенники. Они представились работниками службы безопасности банка и настояли на переводе средств артиста на «безопасный счет». Хореограф встречался с преступниками и передавал им деньги на протяжении трех месяцев.

На данный момент возбуждено дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Олег Виноградов начал карьеру в 1958 году в качестве артиста балета. В 1963-м он стал ассистентом балетмейстера, а затем самим балетмейстером. Он служил в таких театрах, как Ленинградский театр оперы и балета им. С. М. Кирова, Михайловский театр, Новосибирский театр оперы и балета.

В 1983-м Виноградов удостоился звания народного артиста СССР. Он также является лауреатом Государственной премии России, Государственной премии РСФСР имени М. И. Глинки и премии Ленинского комсомола.

Ранее появились подробности судебного заседания по делу о мошенничестве с квартирой Долиной.