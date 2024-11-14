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79-летний Дунаевский раскрыл, делал ли подтяжку лица

Композитор Максим Дунаевский заявил, что не делал подтяжку лица

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Композитор Максим Дунаевский опроверг в беседе с kp.ru, что сделал подтяжку лица.

Корреспондент издания отметил, что Дунаевский выглядит на 20 лет моложе. Композитор признался, что ничего не делал. Он считает, что секрет его бодрости и молодого вида в генетике.

«Источник жизни – в нашей энергии, она или есть, или в какой-то момент заканчивается. По возрасту старость вроде бы уже наступила, а вот энергетически нет. Я энергичен: просыпаюсь утром и сразу берусь за дела. Спортом занимаюсь с детства и до сих пор: играю в теннис. Кстати, у меня больше теннисных призов, чем наград, полученных за мою музыку», — поделился композитор.

По мнению Дунаевского, трудно объяснить, что дает ему бодрости в его 79 лет. Музыкант отметил, что знает людей намного моложе себя, которые «совершенно потеряли всякую энергию». Он считает, что получает энергию «из космоса».

Максим Дунаевский отметит свое 80-летие 15 января 2025 года. Он планирует в этот день много работать.

Ранее у Аллы Пугачевой сорвались два концерта в России.

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