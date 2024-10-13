Под Екатериной Андреевой сломался стул в прямом эфире

У ведущей Первого канала Екатериной Андреевой сломался стул в эфире программы «Время» 12 октября. На это обратило внимание агентство Ura.ru.

На видеозаписи Андреева рассказывает о завершении международного фестиваля архивных фильмов в Москве. В середине фразы можно услышать звук ломающегося стула, после чего ведущая начинает падать, однако ей удается сориентироваться, удержать равновесие и вернуть корпус в исходное положение.

В конце сентября в США репортер Боб Ван Диллен вел прямой эфир, рассказывая о последствиях урагана, когда услышал женщину, звавшую на помощь из своего автомобиля. Он попросил ведущих в студии вызвать спасателей, а сам кинулся на помощь незнакомке прямо во время трансляции, пробираясь сквозь толщи воды. Мужчина помог американке выбраться из автомобиля и отвел ее в безопасное место. По его словам, женщина находилась в состоянии крайнего стресса и паники.

Ранее Екатерина Андреева заявила, что отбилась от маньяка силой мысли.