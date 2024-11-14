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Сысоева не исключила, что заведет роман с работником завода

Юмористка Сысоева призналась, что не против романа с работником завода

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса и юмористка Надежда Сысоева призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не против романа с работником завода.

Поклонник спросил Сысоеву, стала бы она встречаться с работающим на заводе парнем, который зарабатывает 50 тысяч рублей в месяц. Артистка ответила, что стала бы, если этот мужчина стремится к лучшему, хочет большего и готов к росту.

«Я верю, что мудрая девушка всегда вдохновляет своего мужчину на прогресс во всех делах!» — отметила комикесса.

В 2024-м Надежда Сысоева встречалась с блогером Сашей Стоуном. Об их романе стало известно на съемках шоу «Звезды в Африке». Однако вскоре после выхода реалити появились слухи об их расставании.

В июле Сысоева подтвердила разрыв. Артистка уточнила, что рассталась со Стоуном уже после шоу «Выжить в Дубае». Она предпочла не озвучивать причину разрыва.

Сысоева признавалась, что тяжело переживала расставание со Стоуном. Однако их разрыв выпал на потерю матери юмористки. По словам артистки, она отдавала все свои слезы в другую сторону. Актриса добавила, что Стоун и его родители поддержали ее после того, как матери не стало.

Ранее Надежда Сысоева раскрыла свой вес на фото в купальнике.

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