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Надежда Сысоева о расставании с Сашей Стоуном: «Очень тяжело»

Актриса Надежда Сысоева заявила, что не общается со Стоуном после расставания

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Пресс-служба шоу «УТРО.ТНТ»

Актриса и юмористка Надежда Сысоева призналась в интервью с Ляйсан Утяшевой, что не общается с бывшим возлюбленным, блогером Сашей Стоуном.

Сысоева уточнила, что они живут в одном доме. Бывшие возлюбленные вежливо здороваются друг с другом, когда пересекаются в подъезде. Артистка уточнила, что рассталась со Стоуном уже после шоу «Выжить в Дубае». Она предпочла не озвучивать причину разрыва.

Сысоева призналась, что тяжело переживала расставание со Стоуном. Однако их разрыв выпал на потерю матери юмористки. По словам артистки, она отдавала все свои слезы в другую сторону. Актриса добавила, что Стоун и его родители поддержали ее после того, как матери не стало.

По словам Сысоевой, она не может назвать человека, который помог бы ей собраться и жить дальше после потери. Артистка сделала это сама.

«Я тащу себя сама. Из моей инфантильности жизнь очень строго, достаточно резко заставила меня превратиться во взрослого человека без всяких розовых очков. <…> И Саша поддерживал меня в тот момент, и его родители, Светлана Александровна, большое ей спасибо за это. Очень много друзей, моя команда. <…> Были какие-то добрые слова, но ты сама знаешь, что ничего не поможет», — рассказала юмористка.

Ранее Надежда Сысоева ответила на слухи об онкологическом заболевании.

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