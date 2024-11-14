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Пропавшего писателя Глеба Датнова опознали по татуировкам

В Москве простились с писателем Глебом Датновым

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Глеб Датнов/VK

В Москве простились с писателем, братом сценаристки Ксении Датновой Глебом Датновым. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Связь родственников с 42-летним писателем Датновым прервалась 25 октября, до этого его отпустили с работы из-за плохого самочувствия с симптомами сильного ОРВИ. На следующий день он сообщил экс-супруге, что пойдет в поликлинику к дежурному врачу, после его телефон уже не отвечал.

3 ноября мать мужчины подала заявление о безвестном исчезновении сына, полиция и сотрудники МЧС вскрыли квартиру пропавшего на Каширском шоссе.

7 ноября в справочной больницы родным сообщили, что Датнова не стало в реанимации.

По словам матери, писатель действительно пришел в поликлинику, откуда его доставили в больницу, но от госпитализации отказался. 27 октября его госпитализировали уже в состоянии комы. Мать отметила, что Датнова опознали по татуировкам. Причину случившегося с писателем не установили.

Глеб Датнов писал рассказы в жанре юмористического фэнтези. Его сестра Ксения совместно с Сергеем Бодровым-старшим написала сценарий к блокбастеру «Сердце Пармы».

Ранее в Москве прошло прощание с журналистом Антоном Коробковым-Землянским.

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