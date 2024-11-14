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«Он пробный варик»: Муцениеце объяснила, почему сын ушел от нее к отцу

Актриса Муцениеце призналась, что сделала много ошибок в воспитании сына

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agataagata/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Агата Муцениеце объяснила, почему сын Тимофей ушел от нее к отцу — актеру Павлу Прилучному, сейчас женатому на Зепюр Брутян. Об этом она рассказала в подкасте Стаса Круглицкого.

По словам Муцениеце, она была молода, когда Тимофей родился, и сделала много ошибок в его воспитании. Актриса родила первенца в 24 года и, по ее же словам, в первые годы жизни ребенка боялась его.

«Он — такой пробный варик. Он столкнулся с самым тяжелым, наверное, потому что я не умела быть мамой, не знала как», — сказала она.

Когда у нее появилась дочь Мия, говорит Муцениеце, актриса смогла дать ей настоящую материнскую заботу. Сейчас она надеется, что Тимофей вернется домой.

На данный момент Муцениеце судится с Прилучным об определении места жительства их 11-летнего сына Тимофея. 18 октября Головинский районный суд Москвы оставил Тимофея у матери до завершения судебных разбирательств. Однако после этого актриса сообщала, что так и не увиделась с сыном.

Накануне СМИ сообщили, что у Агаты Муцениеце появился новый избранник, который осыпает актрису дорогими подарками.

Ранее сообщалось, что мать Павла Прилучного впервые вышла на связь на фоне суда за внука.

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