Бьянка о работе с Natan после поцелуя: «Люблю другого»

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, призналась в беседе с «Пятым каналом», что ее с артистом Natan связывают лишь рабочие отношения.

Бьянка уверила, что она и Natan не любят друг друга. По словам артистки, ее сердце занято другим мужчиной.

«Он, наверное, любит другую. Я не знаю, я у него не спрашивала такие подробности», — поделилась певица.

Липницкая рассказала, что совместная песня с Natan будет про любовь. Исполнительница отметила, что у трека красивое название, которое она пока не может раскрыть.

«Это будет огонь. Мне кажется, что она залетит», — заявила артистка.

31 октября в Telegram-канале «НЕОПРА, БЛИН!» появилось видео, на котором Natan целуется с Бьянкой, а артистка объясняет свою связь с женатым артистом фразой: «Я не могла ему противостоять». На том же проекте у певца была связь с блогершей Лерчек (Валерией Чекалиной), которую впоследствии исполнитель подтвердил. Супруга музыканта Анастасия Швецова признавалась, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу.

Ранее Natan подарил Бьянке кольцо.