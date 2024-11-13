Буланова о многомиллионном долге мужа: «Хвосты из прошлой жизни»

Певица Татьяна Буланова заявила, что в ее семье нет проблем с деньгами на фоне информации о том, что у супруга артистки Валерия Руднева обнаружили долг в размере почти 11 млн рублей. Ее слова передает «Пятый канал».

21 октября стало известно, что задолженность Руднева выросла до 10,7 млн рублей. Самый крупный долг бизнесмена составляет 8,9 млн рублей по кредиту. У него также появилась новая кредитная задолженность в 8,8 тысячи рублей и два штрафа ГИБДД.

«То, что у Валеры, — это абсолютно все надуманное. Это из прошлого, из прошлой жизни его хвосты, которые просто даже не долги, а поручительство какое-то», — пояснила Буланова.

Артистка вышла замуж за предпринимателя, который на 19 лет ее моложе, в 2023 году. Исполнительница рассказывала, что все расходы по организации свадьбы Руднев взял на себя.

В беседе с «Пятым каналом» журналистка Светлана Ключкина не исключила, что бизнесмен женился на Булановой из корыстных побуждений. Она обратила внимание на то, что информация о долгах Руднева появилась в 2022 года, а спустя год предприниматель связал себя узами брака с артисткой.

«Такого мужика надо сразу бросать. Это что за дела вообще? Может, он вообще на нее кредиты повесит какие-то еще», — выразила свое мнение каналу певица Алена Кравец.

Ранее стало известно, что Блиновская потратит около года на оплату миллиардного долга.