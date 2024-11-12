Госпитализированный Юрий Николаев назвал свой диагноз

Госпитализированный телеведущий Юрий Николаев в беседе с РИА Новости назвал свой диагноз.
Он подтвердил, что находится в больнице в состоянии средней тяжести. Народный артист России заявил, что у него диагностировали воспаление легких.
«Будем надеяться на лучшее», — заключил Николаев.
Николаев наиболее известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «Честное слово с Юрием Николаевым».
Снимался в фильмах «Большие перегоны», «Девушка из камеры №25», «Прежде, чем расстаться» и других. В 2024 году вышла его автобиографическая книга «Здесь все по-честному».
Накануне о самочувствии 75-летнего телеведущего сообщила племянница Ольга.
Сам Николаев уже рассказывал, что чувствует себя нормально после госпитализации.