Госпитализированный Юрий Николаев назвал свой диагноз

Госпитализированный телеведущий Юрий Николаев в беседе с РИА Новости назвал свой диагноз.

Он подтвердил, что находится в больнице в состоянии средней тяжести. Народный артист России заявил, что у него диагностировали воспаление легких.

«Будем надеяться на лучшее», — заключил Николаев.

Николаев наиболее известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «Честное слово с Юрием Николаевым».

Снимался в фильмах «Большие перегоны», «Девушка из камеры №25», «Прежде, чем расстаться» и других. В 2024 году вышла его автобиографическая книга «Здесь все по-честному».

Накануне о самочувствии 75-летнего телеведущего сообщила племянница Ольга.

Сам Николаев уже рассказывал, что чувствует себя нормально после госпитализации.