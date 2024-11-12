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Названа дата прощания с пресс-секретарем Shaman

Прощание с журналистом Коробковым-Землянским назначили на 13 ноября

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Телеграм-канал «Коробков-Землянский»

Названа дата прощания с журналистом, пресс-секретарем исполнителя Shaman Антоном Коробковым-Землянским. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Прощание пройдет 13 ноября. Церемония начнется в 14.00 в Большом траурном зале Некрополя Троекурово.

Антона Коробкова-Землянского не стало 9 ноября, ему было 40 лет. Он начал задыхаться у себя дома, медики не смогли его спасти. СМИ связывали случившееся с проблемами с сердцем: инфарктом миокарда или сердечной недостаточностью. Для выяснения обстоятельств назначена экспертиза.

Tekegram-канал Mash сообщал, что ранее проблем с сердцем у мужчины не было, однако в последнее время он якобы «часто переживал на работе», а на этой неделе «разволновался» из-за скандала по поводу гонораров артистов.

Ранее Пригожин рассказал, каким при жизни был Коробков-Землянский.

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