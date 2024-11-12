Адвокат вдовы Градского ответила на обвинения бывшей жены музыканта

Адвокат вдовы Градской Марины Лариса Широкова заявила в беседе с 360.ru, что третья жена музыканта Ольга Градская имеет право не согласиться с чем угодно.

Широкова посоветовала Градской реализовывать свои процессуальные права надлежащим образом.

«Для этого есть судебные инстанции, куда следует обратиться с соответствующими жалобами», — заявила адвокат.

12 июня ТАСС сообщил, что третья жена Градского Ольга усомнилась в достоверности судебной экспертизы, которая легла в основу решения о разделе имущества артиста. Она считает, что процедура проведена с нарушением закона.

По ее мнению, экспертиза проведена с нарушением требований закона и в заключении есть «существенные противоречия».

Ольга Градская обратилась в суд еще в 2022 году, так как хотела, чтобы ей выделили долю в части имущества, нажитого во время брака с мэтром. При этом еще в октябре 2023 года Ольге отказали в удовлетворении иска.

Дети композитора Даниил и Мария, в свою очередь, подали апелляцию по иску о разделе имущества еще 20 ноября. Издание «Страсти» сообщало, что родственники мэтра требуют выделить им больше наследства. Они получили дом в закрытом элитном поселке Подмосковья, участки земли в Подмосковье площадью около 4000 кв. м и квартиру в Москве.

Ранее появились подробности судебного заседания по делу о мошенничестве с квартирой Долиной.