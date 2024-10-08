Стало известно, сколько получает Надежда Бабкина за выступление

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что певица Надежда Бабкина получает от 3 до 7 млн рублей за выступление. Его слова передает сайт «Страсти».

Эксперт пояснил, что окончательная стоимость концерта зависит от самого мероприятия. Также Дворцов раскрыл райдер российской исполнительницы, отметив, что в нем нет «ничего особенного».

Как утверждает продюсер, Бабкина просит лишь закуски и чай, поскольку алкоголь певица не употребляет вообще. Также артистка тщательно подходит к выбору мероприятия.

«Можно ли ее назвать капризной? Наверное, да, потому что Надежда Георгиевна, она достаточно властная женщина, мудрая и справедливая, просто так к себе она людей не подпускает», — заявил эксперт.

По словам Дворцова, певица соглашается выступать только на тех концертах, которые ей «нужны или что-либо принесут». Продюсер утверждает, что артистка откажется от неинтересного ей предложения, даже если организаторы предложат ей высокий гонорар.

Недавно Life со ссылкой на SHOT сообщал, что певец Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) выступает на корпоративах более чем за 10 млн рублей. СМИ утверждали, что в райдере лидера «Машины времени» прописано, что корпоратив не должен проходить в России.

Ранее Ирина Дубцова сообщила, когда раскроет свою личную жизнь.