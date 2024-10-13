Митя Фомин заявил, что проблема квадробинга преувеличена

Певец Митя Фомин заявил в беседе с NEWS.ru, что проблема квадробинга надуманная и преувеличена.

Фомин назвал квадробинг детскими шалостями. Он считает надуманными истории об агрессивном поведении квадроберов. Артист также не верит, что родители водят своих детей к ветеринару, а квадроберы нападают на людей и кусают их.

«Понимаете, для того чтобы укусить вас, это же нужно подождать, чтобы ребенок подошел. Это уже странно, что к вам кто-то идет на четвереньках, правда же? То есть это нужно подождать, допустить, вытянуть ногу, понимаете? Ну это же абсурд», — поделился исполнитель.

По словам Фомина, его больше беспокоит, когда родители не следят за поведением своего ребенка в общественном месте и позволяют ему кричать и играть также громко, если бы тот находился дома. Артист считает такое поведение неуважительным.

«Вот с этим нужно бороться, об этом думать нужно. Потому что есть ощущение, что все дозволено, что мы можем вот так вот кричать и нарушать покой», — рассказал Фомин.

Квадробинг — это хобби среди детей и подростков, которые наряжаются в животных и изображают их.

Ранее Наташа Королева высказалась против массового распространения квадробинга.