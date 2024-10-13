Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Митя Фомин заявил, что проблема квадробинга преувеличена

Певец Митя Фомин назвал квадробинг детскими шалостями

close
Пресс-служба Мити Фомина

Певец Митя Фомин заявил в беседе с NEWS.ru, что проблема квадробинга надуманная и преувеличена.

Фомин назвал квадробинг детскими шалостями. Он считает надуманными истории об агрессивном поведении квадроберов. Артист также не верит, что родители водят своих детей к ветеринару, а квадроберы нападают на людей и кусают их.

«Понимаете, для того чтобы укусить вас, это же нужно подождать, чтобы ребенок подошел. Это уже странно, что к вам кто-то идет на четвереньках, правда же? То есть это нужно подождать, допустить, вытянуть ногу, понимаете? Ну это же абсурд», — поделился исполнитель.

По словам Фомина, его больше беспокоит, когда родители не следят за поведением своего ребенка в общественном месте и позволяют ему кричать и играть также громко, если бы тот находился дома. Артист считает такое поведение неуважительным.

«Вот с этим нужно бороться, об этом думать нужно. Потому что есть ощущение, что все дозволено, что мы можем вот так вот кричать и нарушать покой», — рассказал Фомин.

Квадробинг — это хобби среди детей и подростков, которые наряжаются в животных и изображают их.

Ранее Наташа Королева высказалась против массового распространения квадробинга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами