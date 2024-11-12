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Недвижимость Лепса оценили в 1,5 миллиарда рублей

«Звездач»: стоимость недвижимости Лепса превысила 1,5 миллиарда рублей

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Телеграм-канал «Григорий Лепс»

Стоимость недвижимости Лепса превысила 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, Лепс обладает двумя квартирами в центре Москвы. Жилье площадью 297,5 квадратных метра находится в элитном ЖК на Саввинской набережной. Цена недвижимости составила более 386 миллионов рублей. В том же комплексе у артиста есть собственное парковочное место площадью 14,4 квадратных метра более чем за 18 миллионов рублей.

Вторая квартира площадью 130,1 квадратных метра расположена в Басманном районе. Ее стоимость достигает 58 миллионов рублей. Также, как отмечает канал, Лепс имеет загородную недвижимость в Красногорском районе – два участка в 35,7 сотки и 4,5 сотки. На них расположены два дома (коттедж в 155,5 квадратных метра для жилья хозяев и особняк в 2451,5 квадратных метра для гостей и персонала со студией звукозаписи). Недвижимость оценивают в миллиард рублей.

В ноябре Лепс рассказывал, что ему подарили земельные угодья у реки Волги в Тверской области. Певец признался, что хотел бы там остаться, когда выйдет на пенсию.

Ранее невеста Григория Лепса пошутила про брак.

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