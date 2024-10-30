Стало известно о состоянии здоровья 86-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала, что у 86-летней народной артистки РСФСР нет ухудшений состояния здоровья. Ее слова передает «Пятый канал».

По словам наследницы, здоровье Федосеевой-Шукшиной стабильно. Актриса передвигается, пусть и «с трудом». Также Ольга назвала «чушью» информацию, которую до этого писали про ее мать в СМИ.

Telegram-канал Mash заявлял, что якобы в сентябре актриса упала с лестницы дома и ударилась головой. Канал утверждал, что после произошедшего Федосеева-Шукшина стала жаловаться на плохую память, слабость в ногах и трудности при ходьбе.

Уже в октябре, по информации Mash, состояние здоровья артистки ухудшилось. Однако эту информацию опровергала сама Федосеева-Шукшина. Она подтверждала, что испытывает проблемы с суставами из-за возраста, но с ее здоровьем все хорошо.

Недавно в СМИ появилась информация, что Василий Ливанов якобы обратился к врачам с жалобами на сильные боли в ногах и проблемы с речью. Затем супруга артиста Елена опровергла эту новость. Она отметила, что переживший серьезную болезнь актер чувствует себя соответствующе и восстанавливается.

Ранее стало известно, что звезду «Интернов» Александра Ильина экстренно прооперировали.