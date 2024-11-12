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Изменивший жене Natan о поцелуе с Бьянкой: «Было неудобно перед Лерчек»

Певец Natan: поцелуй с Бьянкой был в рамках схемы на «Звездах в джугналях»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Natan (Натан Миров) призвал в своем Telegram-канале не делать поспешных выводов о его поведении на реалити-шоу «Звезды в джунглях».

На проекте женатому Мирову пришлось извиняться перед блогершей Лерчек, с которой у него была любовная связь на съемках, за поцелуй с другой участницей, певицей Бьянкой.

«Да, мне действительно было неудобно перед Лерчек за поцелуй с Бьянкой, но мы мутили схемы. И то, правильные они или нет, это уже совсем другой момент», — заявил артист.

Также рэпер в новом обращении к фанатам поставил под сомнение свои романтические отношения с блогершей Лерчек. Он назвал «отдельным искусством» то, как создатели шоу «лепят их роман» на монтаже.

При этом Natan похвастался, что на фоне скандалов с его участием проект «Звезды в джунглях» бьет все рейтинги на ТНТ. Он поблагодарил за это себя и своих поклонников.

11 октября издание «СтарХит» опубликовало видео, на котором Лерчек сидела на коленях у Мирова. Знаменитости целовались и обнимались, несмотря на то, что певец женат. Позже стало известно, что Natan целовался с Бьянкой на проекте.

Затем супруга музыканта Анастасия Швецова признавалась, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу «Звезды в джунглях». Однако недавно женщина пояснила в личном блоге, что пусть и отказалась жить вместе с супругом, но сейчас пара находится на терапии у психолога.

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