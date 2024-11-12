Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Инициативу итальянского певца выступить в Донбассе объяснили: «Терять уже нечего»

Продюсер Бабичев: у Аль Бано есть возможность искупаться в лучах славы в России

close
Marilla Sicilia/Global Look Press

Продюсер Евгений Бабичев понадеялся, что 81-летнему итальянскому певцу Аль Бано удастся выступить в Донбассе. Он предположил, что западный артист выступил с инициативой провести концерт в России из-за возраста. Слова Бабичева передает NEWS.ru.

«Учитывая, что он не молод, может быть, терять ему уже нечего. Даже если будет какое-то осуждение или санкции, но при этом есть возможность искупаться в лучах славы», — заявил эксперт.

Бабичев не исключил, что Аль Бано решил провести концерт в Донбассе, поскольку захотел снова стать востребованным, поскольку в России популярен «любой» поддерживающий политику властей западный артист.

Продюсер подытожил, что будет рад видеть итальянского артиста в России, если тот «не побоится давления» у него на родине.

Недавно итальянский певец Аль Бано заявил, что с радостью выступит с концертом в Донбассе в знак «поддержки мира в Москве или где-либо еще».

Также исполнитель хита «Felicità» выразил мнение, что Донбасс всегда был российским, и призвал всех «взглянуть правде в глаза».

Ранее Тиль Швайгер назвал аполитичной свою поездку в Белоруссию на съемки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами