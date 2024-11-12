Инициативу итальянского певца выступить в Донбассе объяснили: «Терять уже нечего»

Продюсер Евгений Бабичев понадеялся, что 81-летнему итальянскому певцу Аль Бано удастся выступить в Донбассе. Он предположил, что западный артист выступил с инициативой провести концерт в России из-за возраста. Слова Бабичева передает NEWS.ru.

«Учитывая, что он не молод, может быть, терять ему уже нечего. Даже если будет какое-то осуждение или санкции, но при этом есть возможность искупаться в лучах славы», — заявил эксперт.

Бабичев не исключил, что Аль Бано решил провести концерт в Донбассе, поскольку захотел снова стать востребованным, поскольку в России популярен «любой» поддерживающий политику властей западный артист.

Продюсер подытожил, что будет рад видеть итальянского артиста в России, если тот «не побоится давления» у него на родине.

Недавно итальянский певец Аль Бано заявил, что с радостью выступит с концертом в Донбассе в знак «поддержки мира в Москве или где-либо еще».

Также исполнитель хита «Felicità» выразил мнение, что Донбасс всегда был российским, и призвал всех «взглянуть правде в глаза».

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