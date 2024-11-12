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Близкие рассказали о состоянии Юрия Николаева после госпитализации с обмороком

Племянница ведущего Николаева Ольга рассказала, что он пошел на поправку

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Близкие телеведущего Юрия Николаева рассказали о его состоянии после госпитализации в реанимацию. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

75-летний Николаев попал в реанимацию утром 10 ноября — за два дня у него произошли два обморока, и на второй раз он согласился на госпитализацию. Скорую вызвала его племянница Ольга, врачи отвезли ведущего в одну из московских больниц.

По словам Ольги, сейчас Николаев идет на поправку, чувствует себя намного лучше и находится в хорошем настроении.

«Попросил передать всем большой и пламенный привет», — уточнила она.

Телеведущий до сих пор находится в реанимации, в ближайшее время его могут перевести в кардиологическое отделение.

Юрий Николаев наиболее известен по музыкальным телепрограммам: «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».

Ранее отец Киркорова пожаловался на отказавшие ноги.

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