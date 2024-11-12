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Юрий Николаев рассказал о самочувствии после госпитализации

Телеведущий Николаев рассказал, что чувствует себя нормально после госпитализации

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Телеведущий Юрий Николаев рассказал о самочувствии после госпитализации с обмороком. Его цитирует ТАСС.

«Нормально. Спасибо за беспокойство», — рассказал он.

11 ноября стало известно о госпитализации Юрия Николаева Телеведущий до сих пор находится в реанимации, в ближайшее время его могут перевести в кардиологическое отделение.

Народный артист России Юрий Николаев наиболее известен по музыкальным телепрограммам: «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «Честное слово с Юрием Николаевым».

Снимался в фильмах «Большие перегоны», «Девушка из камеры №25», «Прежде, чем расстаться» и других. В 2024 году вышла его автобиографическая книга «Здесь все по-честному».

Накануне о самочувствии 75-летнего телеведущего сообщила племянница Ольга.

Ранее отец Киркорова пожаловался на отказавшие ноги.

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